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МВФ пока не собирается рассматривать программу сотрудничества с Украиной

27.05.20 11:04 , Українські новини
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Международный валютный фонд (МВФ) пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной.

Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ, передают Українські Новини.

На данный момент календарь МВФ расписан до 3 июня. 29 мая МВФ рассмотрит вопрос выплат Бангладешу в рамках механизма быстрого кредитования, 1 июня будут рассмотрены вопросы Соломоновых Островов, Багам и Гондураса. 3 июня МВФ рассмотрит по Барбадосу третий обзор в рамках расширенного соглашения.

Как сообщалось, 21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности.

Средства программы в размере 5 млрд долл. будут выделены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями шока после пандемии коронавируса.

Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и исполнительным советом МВФ. Рассмотрение правлением ожидается в ближайшие недели.

20 мая министр финансов Сергей Марченко сообщил, что ожидает получения первого транша от МВФ до конца мая.

МинПром

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