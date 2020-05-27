США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2

США готовы ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2", заявил американский посол в Германии Ричард Гренелл. Об этом сообщает DW.
По его словам, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят поддержку среди всех партий".
Посол не уточнил, в чем будут состоять возможные санкции. По версии СМИ, речь может идти о ограничивающих мерах против фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут принимать российский газ.
Кроме того, Р.Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России. Германии следует "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, отметил посол.
"Федеральному правительству в настоящее время неизвестно, как технически реализуется проект, но оно ожидает, что проект "Северный поток-2" будет завершен", — говорится в документе.
Немецкие власти подчеркнули, что намерены продолжить поддерживать предпринимателей, участвующих в проекте. По мнению федерального правительства, "Северный поток-2" — это в первую очередь коммерческий проект.
В Германии также не увидели угрозы для энергоснабжения страны из-за задержки строительства газопровода, поскольку инфраструктура для газоснабжения достаточно диверсифицирована.