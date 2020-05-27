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США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2

27.05.20 10:45 , DW
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США готовы ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2", заявил американский посол в Германии Ричард Гренелл. Об этом сообщает DW.

По его словам, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят поддержку среди всех партий".

Посол не уточнил, в чем будут состоять возможные санкции. По версии СМИ, речь может идти о ограничивающих мерах против фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут принимать российский газ.

Кроме того, Р.Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России. Германии следует "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, отметил посол.

Как сообщалось, Федеральное правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту "Северный поток-2" и ожидает, что он будет завершен. Об этом говорится в ответе на запрос фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), который опубликован на сайте парламента страны.

"Федеральному правительству в настоящее время неизвестно, как технически реализуется проект, но оно ожидает, что проект "Северный поток-2" будет завершен", — говорится в документе.

Немецкие власти подчеркнули, что намерены продолжить поддерживать предпринимателей, участвующих в проекте. По мнению федерального правительства, "Северный поток-2" — это в первую очередь коммерческий проект.

В Германии также не увидели угрозы для энергоснабжения страны из-за задержки строительства газопровода, поскольку инфраструктура для газоснабжения достаточно диверсифицирована.

МинПром

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