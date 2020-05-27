Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экономика еврозоны достигла дна – эксперт

27.05.20 10:20 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Экономика еврозоны, возможно, достигла дна в прошлом месяце, полагает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

"Я думаю, это очевидно, кстати, что абсолютное дно было достигнуто в апреле", - сказал он в ходе интервью для конференции Института международных финансов.

По словам Ф.Лейна, которые приводит MarketWatch, основная неопределенность заключается в том, что произойдет в следующем году и как быстро экономики региона смогут восстановиться.

Ранее Ф.Лейн прогнозировал, что экономике еврозоны может потребоваться три года на полное восстановление после "беспрецедентного и тяжелого шока", вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Опрос аналитиков, проведенный ЕЦБ в период с 31 марта по 7 апреля, указал на резкое ухудшение их ожиданий для ВВП еврозоны. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, экономика еврозоны сократится на 5,5% в текущем годую

Тем временем председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания 30 апреля, что падение ВВП еврозоны в текущем году может составить от 5% до 12%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:35
После остановки транзита газа по трубе Ямал-Европа цена на газ выросла на треть
11:18
Индийская JSW Steel хочет почти полностью восстановить выпуск стали
11:04
МВФ пока не собирается рассматривать программу сотрудничества с Украиной
11:01
Треть бизнеса потеряла от 50 до 75 процентов доходов
10:45
США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2
09:54
Расходы потребителей на нефть в 2020 году сократятся на 1 трлн долл - МЭА
09:30
Vale продает никелевый рудник в Новой Каледонии
09:08
В апреле Китай сократил экспорт нержавейки на 15%
08:57
Индонезия намерена ограничить импорт стали
08:09
Макрон решил выдавать французам субсидии на покупку электромобилей
26.05.20
18:02
Минфин пополнил бюджет на 1 млн грн за счет продажи ОВГЗ
17:51
Fitch в очередной раз ухудшило прогноз падения мирового ВВП
17:32
В Украине не работает каждый третий блок АЭС
17:15
Производство труб в Украине сократилось почти на 30%
17:01
Завтра Кабмин представит программу стимулирования экономики – Шмыгаль
16:38
За 4 месяца банки нарастили прибыль на 40%
16:21
Больше всего нефти Китай закупил в России
16:03
Металлурги Украины сократили потребление энергии на 8%
15:42
Мечел нарастил убытки почти в 4 раза
15:40
Китай увеличил экспорт плоского проката
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!