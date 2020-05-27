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Расходы потребителей на нефть в 2020 году сократятся на 1 трлн долл - МЭА

27.05.20 09:54
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Расходы потребителей на нефть в 2020 году сократятся на 1 трлн долл., до 2,5 трлн долл., говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Доходы в электроэнергетическом секторе снизятся на 180 млрд долл.

Такие изменения произошли на фоне пандемии коронавируса. МЭА отмечает, что нефть и электроэнергия занимали значительную долю расходов на энергетику в 2019 году — 50% и 38% соответственно.

Пандемия также привела к падению инвестиций в энергетику в первом квартале 2020 года во всем мире. Ранее эксперты ожидали, что инвестиции в текущем году вырастут на 2%. Однако на фоне СOIVD-19 инвестиции упали на 20%, или на 400 млрд долл. (по сравнению с 2019 годом).

Ранее МЭА заявило, что пандемия коронавируса стала самым большим шоком для энергетического рынка за последние 70 лет. По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6%, это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. Больше всего спрос снизится в развитых странах: в США — на 9%, в Евросоюзе — на 11%. Сильнее всего упадет спрос на уголь — на 8%, на газ — на 5%.

МинПром

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