Vale продает никелевый рудник в Новой Каледонии

Австралийская компания New Century Resources заключила соглашение с бразильской горнодобывающей корпорацией Vale о проведении эксклюзивных переговоров о выкупе 95% акций компании Vale Nouvelle-Caledonie (VNC), которой принадлежит никель-кобальтовый рудник Goro на острове Новая Каледония в тихоокеанских владениях Франции.



Как сообщает Vale, на переговорах будет также обсуждаться вопрос о финансовом пакете, за счет которого будут покрываться затраты на время переходного периода, когда собственность на VCL будет передаваться New Century. Кроме того, стороны рассчитывают на поддержку со стороны правительства Франции.



Рудник Goro начал работу в 2011 г. Предполагалось, что ежегодно предприятие будет выдавать до 57 тыс. т кобальта в виде оксида и гидроксида, а также гидроксид и карбонат кобальта в качестве побочного продукта. Но из-за неотлаженного технологического процесса и высоких затрат компания постоянно несла убытки.



В настоящее время VNC проходит процесс трансформации, направленный на радикальное снижение издержек. В соответствии с планом реконструкции, предприятие, в частности, предполагается сосредоточить на переработке только лимонитовой (оксидной) руды, тогда как силикатную, которая также добывается на руднике, компания будет экспортировать и ожидает выдачи соответствующего разрешения.



Измениться также должен и ассортимент готовой продукции. Предприятие планируется перевести на выпуск исключительно смеси гидроксидов никеля и кобальта. Имеющиеся слабые места с производственном процессе, не позволяющие обеспечить полной загрузки мощностей, должны быть устранены.



Как заявляет New Century, итогом всех этих преобразований должно стать появление стабильного и эффективного поставщика никеля и кобальта, способного составит конкуренцию кобальтовым рудникам в ДР Конго.



МинПром





Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...