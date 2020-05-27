Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Vale продает никелевый рудник в Новой Каледонии

27.05.20 09:30 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Австралийская компания New Century Resources заключила соглашение с бразильской горнодобывающей корпорацией Vale о проведении эксклюзивных переговоров о выкупе 95% акций компании Vale Nouvelle-Caledonie (VNC), которой принадлежит никель-кобальтовый рудник Goro на острове Новая Каледония в тихоокеанских владениях Франции.

Как сообщает Vale, на переговорах будет также обсуждаться вопрос о финансовом пакете, за счет которого будут покрываться затраты на время переходного периода, когда собственность на VCL будет передаваться New Century. Кроме того, стороны рассчитывают на поддержку со стороны правительства Франции.

Рудник Goro начал работу в 2011 г. Предполагалось, что ежегодно предприятие будет выдавать до 57 тыс. т кобальта в виде оксида и гидроксида, а также гидроксид и карбонат кобальта в качестве побочного продукта. Но из-за неотлаженного технологического процесса и высоких затрат компания постоянно несла убытки.

В настоящее время VNC проходит процесс трансформации, направленный на радикальное снижение издержек. В соответствии с планом реконструкции, предприятие, в частности, предполагается сосредоточить на переработке только лимонитовой (оксидной) руды, тогда как силикатную, которая также добывается на руднике, компания будет экспортировать и ожидает выдачи соответствующего разрешения.

Измениться также должен и ассортимент готовой продукции. Предприятие планируется перевести на выпуск исключительно смеси гидроксидов никеля и кобальта. Имеющиеся слабые места с производственном процессе, не позволяющие обеспечить полной загрузки мощностей, должны быть устранены.

Как заявляет New Century, итогом всех этих преобразований должно стать появление стабильного и эффективного поставщика никеля и кобальта, способного составит конкуренцию кобальтовым рудникам в ДР Конго.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:20
Экономика еврозоны достигла дна – эксперт
09:54
Расходы потребителей на нефть в 2020 году сократятся на 1 трлн долл - МЭА
09:08
В апреле Китай сократил экспорт нержавейки на 15%
08:57
Индонезия намерена ограничить импорт стали
08:09
Макрон решил выдавать французам субсидии на покупку электромобилей
26.05.20
18:02
Минфин пополнил бюджет на 1 млн грн за счет продажи ОВГЗ
17:51
Fitch в очередной раз ухудшило прогноз падения мирового ВВП
17:32
В Украине не работает каждый третий блок АЭС
17:15
Производство труб в Украине сократилось почти на 30%
17:01
Завтра Кабмин представит программу стимулирования экономики – Шмыгаль
16:38
За 4 месяца банки нарастили прибыль на 40%
16:21
Больше всего нефти Китай закупил в России
16:03
Металлурги Украины сократили потребление энергии на 8%
15:42
Мечел нарастил убытки почти в 4 раза
15:40
Китай увеличил экспорт плоского проката
15:26
50 % компаний в Украине урезали зарплаты во время карантина
15:15
ОГХК полностью остановила отгрузки продукции
15:03
В Украине стало больше безработных
14:51
Авиакомпании начинают подавать в суд на конкурентов
14:33
ВВП развитых стран максимально рухнул с 2009 года
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!