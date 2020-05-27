Индонезия намерена ограничить импорт стали Чтобы контролировать импорт стальной продукции, правительство страны прибегнет к мерам, соответствующим принципам ВТО, сообщил Дини Ханггандари, директор металлургического департамента Министерства промышленности Индонезии.



По его словам, некоторые виды импортируемой продукции, в частности, оцинкованная сталь, обязаны соответствовать внутренним стандартам. В отношении ряда других категорий рассматриваются ограничительные меры.



Индонезийские металлургические компании призывают правительство оказать отрасли поддержку, ограничив импорт. По данным South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI), в 2018 г. видимое потребление стальной продукции в Индонезии прибавило 11% по сравнению с предыдущим периодом до 15,1 млн. т, но значительная доля спроса удовлетворяется за счет внешних закупок. В 2019 г. на долю черных металлов пришлось 6,3% индонезийского импорта без учета нефти и газа.



В конце марта в Индонезии был введен жесткий карантин, который продолжался до второй половины мая. Он сопровождался приостановкой работы промышленных предприятий и строек. Как сообщает крупнейшая в стране металлургическая компания Krakatau Steel, в этот период спрос на стальную продукцию упал на 50%.



Производитель труб Steel Pipe Industry of Indonesia (Spindo) заявил, что у него продажи упали на 30% в апреле и почти на 50% в мае. Другая трубная компания Sampurna Jaya Baja сообщила о падении спроса на 50-60% в марте-апреле и на 90% в мае.



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