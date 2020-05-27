Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Макрон решил выдавать французам субсидии на покупку электромобилей

27.05.20 08:09
печать
размер текста:

Правительство Франции будет предоставлять экологические субсидии в размере 7 тыс. евро гражданам, которые будут приобретать электромобили, и 2 тыс. евро — покупателям гибридных моделей.

Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, представляя правительственный план помощи автомобильной отрасли в условиях пандемии коронавируса, сообщает Укринформ.

"Наша страна не была бы такой, как есть, без наших крупных брендов — Renault, Peugeot, Citroen", — подчеркнул французский лидер.

С целью поощрения граждан и юридических лиц приобретать более безопасные для окружающей среды авто правительство будет предоставлять компенсацию (субсидию) в размере 7 тыс. евро физическим лицам и 5 тыс. евро — компаниям или коллективным покупателям. Кроме того, 2 тыс. евро будет выплачиваться при покупке гибридного авто, где применяются как аккумуляторные батареи, так и двигатель внутреннего сгорания.

Льготы начнут действовать с 1 июня, причем, как уточняется, они будут распространяться на 200 тыс. автомобилей.

В целом правительственная программа поддержки автомобильной отрасли Франции предусматривает выделение 8 млрд евро помощи.

В правительстве страны рассчитывают, что с 2025 года граждане будут использовать около 1 млн электрических и гибридных автомобилей — больше, чем где-либо в Европе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:20
Экономика еврозоны достигла дна – эксперт
09:54
Расходы потребителей на нефть в 2020 году сократятся на 1 трлн долл - МЭА
09:30
Vale продает никелевый рудник в Новой Каледонии
09:08
В апреле Китай сократил экспорт нержавейки на 15%
08:57
Индонезия намерена ограничить импорт стали
26.05.20
18:02
Минфин пополнил бюджет на 1 млн грн за счет продажи ОВГЗ
17:51
Fitch в очередной раз ухудшило прогноз падения мирового ВВП
17:32
В Украине не работает каждый третий блок АЭС
17:15
Производство труб в Украине сократилось почти на 30%
17:01
Завтра Кабмин представит программу стимулирования экономики – Шмыгаль
16:38
За 4 месяца банки нарастили прибыль на 40%
16:21
Больше всего нефти Китай закупил в России
16:03
Металлурги Украины сократили потребление энергии на 8%
15:42
Мечел нарастил убытки почти в 4 раза
15:40
Китай увеличил экспорт плоского проката
15:26
50 % компаний в Украине урезали зарплаты во время карантина
15:15
ОГХК полностью остановила отгрузки продукции
15:03
В Украине стало больше безработных
14:51
Авиакомпании начинают подавать в суд на конкурентов
14:33
ВВП развитых стран максимально рухнул с 2009 года
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!