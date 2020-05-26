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Минфин пополнил бюджет на 1 млн грн за счет продажи ОВГЗ

26.05.20 18:02 , Укринформ
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По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 1037 млн ​​грн, снизив ставки по краткосрочным ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Отмечается, что Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев.

"Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 10,19% (уменьшение на 31 базисный пункт), а по шестимесячным - 10,33% (уменьшение на 45 б.п.). При этом, Минфин не удовлетворил спрос по ставкам более высоким, чем на прошлом аукционе, по 9-месячным и 12-месячным ОВГЗ, оставив неизменными ставки доходности по годовым ОВГЗ и привлекая при этом 314 млн гривен", - говорится в сообщении.

По 9-месячным бумагам аукцион не состоялся.

МинПром

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