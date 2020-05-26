Минфин пополнил бюджет на 1 млн грн за счет продажи ОВГЗ

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 1037 млн грн, снизив ставки по краткосрочным ОВГЗ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
Отмечается, что Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев.
"Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 10,19% (уменьшение на 31 базисный пункт), а по шестимесячным - 10,33% (уменьшение на 45 б.п.). При этом, Минфин не удовлетворил спрос по ставкам более высоким, чем на прошлом аукционе, по 9-месячным и 12-месячным ОВГЗ, оставив неизменными ставки доходности по годовым ОВГЗ и привлекая при этом 314 млн гривен", - говорится в сообщении.