Минфин пополнил бюджет на 1 млн грн за счет продажи ОВГЗ По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 1037 млн ​​грн, снизив ставки по краткосрочным ОВГЗ.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.



Отмечается, что Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев.



"Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 10,19% (уменьшение на 31 базисный пункт), а по шестимесячным - 10,33% (уменьшение на 45 б.п.). При этом, Минфин не удовлетворил спрос по ставкам более высоким, чем на прошлом аукционе, по 9-месячным и 12-месячным ОВГЗ, оставив неизменными ставки доходности по годовым ОВГЗ и привлекая при этом 314 млн гривен", - говорится в сообщении.



По 9-месячным бумагам аукцион не состоялся.



МинПром



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