Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Fitch в очередной раз ухудшило прогноз падения мирового ВВП

26.05.20 17:51 , Интерфакс
печать
размер текста:

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.

Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%).

Оценки изменения объемов экономик Китая, США, Японии, Австралии, Южной Кореи и ЮАР остались на прежнем уровне. Ожидается, что ВВП КНР увеличится на 0,7%, американская экономика упадет на 5,6% и японская - на 5%.

Снижение ВВП России пересмотрено до 5% с ранее предполагавшихся 3,3%, Бразилии - до 6% с 4%.

В апреле агентство Fitch сообщило, что из-за коронавируса ожидает в 2020 году в мировой экономике рецессию "беспрецедентной глубины" для послевоенного периода.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Минфин пополнил бюджет на 1 млн грн за счет продажи ОВГЗ
17:32
В Украине не работает каждый третий блок АЭС
17:15
Производство труб в Украине сократилось почти на 30%
17:01
Завтра Кабмин представит программу стимулирования экономики – Шмыгаль
16:38
За 4 месяца банки нарастили прибыль на 40%
16:21
Больше всего нефти Китай закупил в России
16:03
Металлурги Украины сократили потребление энергии на 8%
15:42
Мечел нарастил убытки почти в 4 раза
15:40
Китай увеличил экспорт плоского проката
15:26
50 % компаний в Украине урезали зарплаты во время карантина
15:15
ОГХК полностью остановила отгрузки продукции
15:03
В Украине стало больше безработных
14:51
Авиакомпании начинают подавать в суд на конкурентов
14:33
ВВП развитых стран максимально рухнул с 2009 года
14:14
Автогаз продолжает неуклонно дорожать
13:59
В Укрметаллургпроме назвали причины падения производства в отечественном ГМК
13:51
Укрзализныця обещает не менять цены на грузоперевозки в новом договоре
13:40
Транзит газа по направлению Ямал-Европа полностью прекращен
13:26
Инвесторы не хотят вкладываться в экономику Украины
13:06
Renault и Nissan отложили планы полного слияния
25.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!