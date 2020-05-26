Fitch в очередной раз ухудшило прогноз падения мирового ВВП Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.



Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%).



Оценки изменения объемов экономик Китая, США, Японии, Австралии, Южной Кореи и ЮАР остались на прежнем уровне. Ожидается, что ВВП КНР увеличится на 0,7%, американская экономика упадет на 5,6% и японская - на 5%.



Снижение ВВП России пересмотрено до 5% с ранее предполагавшихся 3,3%, Бразилии - до 6% с 4%.



В апреле агентство Fitch сообщило, что из-за коронавируса ожидает в 2020 году в мировой экономике рецессию "беспрецедентной глубины" для послевоенного периода.



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