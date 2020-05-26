В Украине не работает каждый третий блок АЭС

26 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 159-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 26-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта. Энергоблок №3 Ривненской АЭС с 21 мая 2020 года находится в резерве. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта.