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В Украине не работает каждый третий блок АЭС

26.05.20 17:32 , Укринформ
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26 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 159-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 26-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта. Энергоблок №3 Ривненской АЭС с 21 мая 2020 года находится в резерве. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 2 400 МВт, РАЭС – 1 875 МВт, ЮУАЭС – 1 350 МВт, ХАЭС – 1 600 МВт.

За прошедшие сутки, 25 мая, станциями произведено 174,17 млн кВт-ч электроэнергии.

Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 54,72 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

МинПром

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