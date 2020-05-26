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Завтра Кабмин представит программу стимулирования экономики – Шмыгаль

26.05.20 17:01 , РБК Украина
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На завтрашнем заседании Кабинета министров будет представлена ​​программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. Создание программы происходило в четыре этапа. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа... Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", - отметил глава правительства.

Как сообщалось, Межведомственная рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса наработала 35 инициатив, которые передадут в Кабинет министров.

Д.Шмыгаль ранее анонсировал, что в ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина.

МинПром

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