Завтра Кабмин представит программу стимулирования экономики – Шмыгаль

На завтрашнем заседании Кабинета министров будет представлена ​​программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. Создание программы происходило в четыре этапа. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.



"К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа... Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", - отметил глава правительства.



Как сообщалось, Межведомственная рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса наработала 35 инициатив, которые передадут в Кабинет министров.



Д.Шмыгаль ранее анонсировал, что в ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина.



МинПром





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