Производство труб в Украине сократилось почти на 30% Основные трубные предприятия Украины в январе-апреле 2020 года сократили производство труб на 28,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 275,9 тыс. т.



Предприятия, входящие в "Укртрубопром", сократили производство на 37,1% по сравнению с январем-апрелем 2019-го – до 180,6 тыс. т.



"Интерпайп НТЗ" за первых четыре месяца года снизил производство на 40,1% по сравнению с январем-апрелем 2019-го – до 53,4 тыс. т. "Интерпайп НМТЗ" сократил выпуск труб на 38% – до 23,5 тыс. т. Производство "Интерпайп Нико Тьюб" уменьшилось на 32,2% – до 96,2 тыс. т.



Суммарно на трех предприятиях "Интерпайп" по итогам января-апреля 2020 года производство труб уменьшилось на 34,4%, до 153,9 тыс. т.



Днепровский трубный завод за четыре месяца выпустил лишь 0,1 тыс. т труб, тогда как в аналогичном периоде прошлого года было произведено 9,9 тыс. т продукции.



"Сентравис" в январе-апреле снизил производство нержавеющих труб на 9,5% – до 6,7 тыс. т. Завод "Трубосталь" сократил выпуск на 22,2% – до 0,7 тыс. т.



Предприятия, которые не входят в объединение "Укртрубопром", по итогам января-апреля показали следующие результаты:



ММК им. Ильича – 52,2 тыс. т (+10,6%);

"Коминмет" – 43,1 тыс. т (-14,5%).



МинПром





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