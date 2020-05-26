Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Производство труб в Украине сократилось почти на 30%

26.05.20 17:07 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Основные трубные предприятия Украины в январе-апреле 2020 года сократили производство труб на 28,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 275,9 тыс. т.

Предприятия, входящие в "Укртрубопром", сократили производство на 37,1% по сравнению с январем-апрелем 2019-го – до 180,6 тыс. т.

"Интерпайп НТЗ" за первых четыре месяца года снизил производство на 40,1% по сравнению с январем-апрелем 2019-го – до 53,4 тыс. т. "Интерпайп НМТЗ" сократил выпуск труб на 38% – до 23,5 тыс. т. Производство "Интерпайп Нико Тьюб" уменьшилось на 32,2% – до 96,2 тыс. т.

Суммарно на трех предприятиях "Интерпайп" по итогам января-апреля 2020 года производство труб уменьшилось на 34,4%, до 153,9 тыс. т.

Днепровский трубный завод за четыре месяца выпустил лишь 0,1 тыс. т труб, тогда как в аналогичном периоде прошлого года было произведено 9,9 тыс. т продукции.

"Сентравис" в январе-апреле снизил производство нержавеющих труб на 9,5% – до 6,7 тыс. т. Завод "Трубосталь" сократил выпуск на 22,2% – до 0,7 тыс. т.

Предприятия, которые не входят в объединение "Укртрубопром", по итогам января-апреля показали следующие результаты:

ММК им. Ильича – 52,2 тыс. т (+10,6%);
"Коминмет" – 43,1 тыс. т (-14,5%).

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:01
Завтра Кабмин представит программу стимулирования экономики – Шмыгаль
16:38
За 4 месяца банки нарастили прибыль на 40%
16:21
Больше всего нефти Китай закупил в России
16:03
Металлурги Украины сократили потребление энергии на 8%
15:42
Мечел нарастил убытки почти в 4 раза
15:40
Китай увеличил экспорт плоского проката
15:26
50 % компаний в Украине урезали зарплаты во время карантина
15:15
ОГХК полностью остановила отгрузки продукции
15:03
В Украине стало больше безработных
14:51
Авиакомпании начинают подавать в суд на конкурентов
14:33
ВВП развитых стран максимально рухнул с 2009 года
14:14
Автогаз продолжает неуклонно дорожать
13:59
В Укрметаллургпроме назвали причины падения производства в отечественном ГМК
13:51
Укрзализныця обещает не менять цены на грузоперевозки в новом договоре
13:40
Транзит газа по направлению Ямал-Европа полностью прекращен
13:26
Инвесторы не хотят вкладываться в экономику Украины
13:06
Renault и Nissan отложили планы полного слияния
12:47
С 1 июня Южная Африка возобновит работу рудников
12:35
США могут потерять до трети сланцевой нефтедобычи
12:23
EUROFER снова предложила изменить квоты на импорт стали
25.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!