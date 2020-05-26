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Больше всего нефти Китай закупил в России

26.05.20 16:21 , Интерфакс
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Россия обошла Саудовскую Аравию, став крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле 2020 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая (ГТУ).

Китай увеличил импорт российской нефти в прошлом месяце на 18%, до 7,2 млн тонн, или 1,75 млн баррелей в сутки (б/с). Для сравнения: в марте текущего года объем импорта составил 1,66 млн б/с, в апреле 2019 года - 1,49 млн б/с.

Поставки нефти в Китай из Саудовской Аравии в апреле сократились до 1,26 млн б/с по сравнению с 1,7 млн б/с в марте и 1,53 млн б/с в апреле 2019 года.

Общий объем импорта нефти Китая в апреле составил 9,84 млн б/с против мартовских 9,68 млн б/с. Показатель, однако, был существенно ниже, чем в апреле прошлого года, когда он составил 10,64 млн б/с.

За период с января по апрель китайский импорт нефти вырос на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

МинПром

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