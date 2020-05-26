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Металлурги Украины сократили потребление энергии на 8%

26.05.20 16:03 , Интерфакс-Украина
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Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года снизили потребление электроэнергии до 3,55 млрд кВт/ч, что на 8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" 26 мая потребление природного газа метпредприятиями за отчетный период снизилось на 3% – 580 млн куб. м, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году упало на 5% – до 11,2 млрд кВт/ч.

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ – до 1,84 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт/ч (102% объема потребления за 2017 год – с НКТ, 106% – без НКТ).

МинПром

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