Металлурги Украины сократили потребление энергии на 8% Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года снизили потребление электроэнергии до 3,55 млрд кВт/ч, что на 8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" 26 мая потребление природного газа метпредприятиями за отчетный период снизилось на 3% – 580 млн куб. м, передает Интерфакс-Украина.



Напомним, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году упало на 5% – до 11,2 млрд кВт/ч.



В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ – до 1,84 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт/ч (102% объема потребления за 2017 год – с НКТ, 106% – без НКТ).



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



