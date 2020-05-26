Китай увеличил экспорт плоского проката

Согласно данным Главного таможенного управления КНР (GACC) экспорт плоского проката из Китая в апреле увеличился на 5,1% в годовом исчислении до 4,1 миллиона тонн.
Аналитики считают, что китайский экспорт будет в дальнейшем сокращаться, учитывая низкий мировой спрос и высокие внутренние цены на сталь.
Годовой рост экспорта произошел в основном из-за того, что в феврале и марте китайские металлотрейдеры стремились экспортировать сталь, учитывая их чрезвычайно высокие запасы стали и вялый спрос на внутреннем рынке. Однако рыночные источники пессимистично оценивают экспортный рынок в ближайшей перспективе.