Мечел нарастил убытки почти в 4 раза ПAO "Мечел" обнародовало финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Выручка по итогам января-марта 2020 года сократилась на 9% относительно аналогичного квартала прошлого года, до 68,33 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился за год на 17%, до 12,69 млрд рублей, что однако на 36% больше, чем в предыдущем квартале.



Убыток компании по итогам 1 квартала 2020 года составил 36,88 млрд рублей, что почти вчетверо больше убытка 4 квартала 2019 года. В январе-марте 2019 года чистая прибыль "Мечела" составляла 11,34 млрд рублей.



По словам финансового директора "Мечел" Нелли Галеевой, убыток был получен за счет роста отрицательных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с существенным ослаблением рубля в отчетном периоде. В то же время Операционный денежный поток от основной деятельности увеличился до 16 млрд рублей в первом квартале 2020 года по сравнению с 15,1 млрд рублей в четвертом квартале 2019 года, позволяя обеспечивать операционные и инвестиционные потребности Группы, и выполнение финансовых обязательств.



Чистый долг Группы без пеней, штрафов и опционов в сравнении с аналогичным показателем на 31 декабря 2019 года вырос на 27 млрд рублей и составил 427 млрд рублей. Это произошло из-за ослабления рубля по отношению к доллару США и евро с эффектом 32,9 млрд рублей, который был частично компенсирован чистым погашением кредитов на 5,7 млрд рублей.



Генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов прокомментировал: "Консолидированный показатель EBITDA за первый квартал 2020 года вырос на 36% в сравнении с показателем четвертого квартала 2019 года. Это стало следствием роста показателей EBITDA квартал к кварталу по всем сегментам бизнеса Группы.



Наибольший вклад внес металлургический дивизион, продемонстрировавший удвоение EBITDA по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Такая динамика стала возможной благодаря значительному увеличению объемов производства и реализации рельсов и других видов высокомаржинальной продукции, а также сокращению себестоимости на фоне удешевления сырья.



На показатели добывающего дивизиона влияла сохраняющаяся негативная динамика цен на металлургические марки углей, но за счет сохранения стабильных объемов реализации угольной продукции и оптимизации затрат дивизион смог показать рост EBITDA на 9% квартал к кварталу".



МинПром



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