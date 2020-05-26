ОГХК полностью остановила отгрузки продукции В.и.о. главы правления Объединенной горно-химической компании Питер Девис полностью прекратил отправку продукции покупателям. Об этом говорится в приказе Девиса по ОГХК.



Без объяснения причин руководство ОГХК приказало остановить отгрузки на экспорт и внутренний рынок.



Компанию ждут штрафы за невыполнение контрактов, убытки и выведение работников в простой.



Директора филиалов Александр Прокопенко и Виктор Сивченко приказ выполнили - отгрузки в адрес контрагентов были прекращены в тот же день. Но над предприятиями сразу нависли вытекающие проблемы: остановка фабрик, отсутствие мест под продукцию, незанятость персонала, долги по уплате налогов.



Ситуацией возмущены профсоюзы филиалов. "Мы видим, что продукция не отгружается, люди волнуются. Обогатительное производство переходит в режим поэтапной остановки сложнейших процессов. Людей готовят к простою. За всю историю работы Вольногорского ГМК фабрика останавливалась только на ремонты! Это петля, которую затягивают на шее трудового коллектива!", - считает Федор Клименко, глава профкома вольногорской первичной организации Профсоюза металлургов и горняков Украины (ПМГУ).



Новых контрактов, которые смогли бы выполнять филиалы ОГХК в дальнейшем, нет. Об этом рассказал глава профкома иршанской первичной организации ПМГУ Николай Волохов.



По его словам, новое руководство ОГХК во главе с Питером Девисом недавно приезжало на комбинат. Объявило о решении остановить отгрузки и предложило отправлять продукцию на склады.



"Эту ситуацию мы уже проходили в 2014, когда наш комбинат остался без рынков сбыта после выхода из аренды. Мы помним, как это закончилась убытками. Мы тяжело их преодолевали вплоть до 2016 г, пока ОГХК не вывело нашу продукцию на экспорт. Мы не хотим повтора и крайне недовольны решением Киева! А еще оскорблены тем, что попытки нашей администрации привлечь внимание Президента Украины, Премьер-министра и других органов власти и правоохранительных органов к нашим проблемам, не нашли отклика. Уже три месяца в офисе ОГХК нас не слышат! Не принимают во внимание наболевшие проблемы", - посетовал Волохов.



Комбинаты подсчитали прогнозируемые убытки и последствия остановки отгрузок. На Иршанском ГОКе убытки только по одному невыполненному контракту составят 2 млн долл. Их контрагент может взыскать с ОГХК через суд. А в случае, если производство продолжит работать без отгрузок, убытки компании в мае достигнут около 11 млн грн, в июне - 9 млн грн. А в конце июня дефицит оборотных средств на Иршанском ГОКе превысит 150 млн грн.



Еще хуже выглядит ситуация на другом филиале - Вольногорском ГМК. Там выполнение приказа Питера Девиса приведет к невыполненным обязательствам перед контрагентами в сумме 42,3 млн длдд. Убытки компании могут достигнуть 3,8 млн долл в виде взысканных штрафов. Если производство не будет остановлено, в мае ожидаются убытки на сумму 10 млн грн, в июне - 27 млн грн. Дефицит оборотных средств на филиале в конце июня превысит 300 млн грн.



При этом в регионах, где работают комбинаты, сложится критическая социальная напряженность по причине простоя производства и людей. Например, уже скоро свыше 45 млн грн в виде налогов и обязательных платежей от Вольногорского ГМК недополучат государственный и местный бюджеты, говорится в расчетах коллектива комбината.



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