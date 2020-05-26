50 % компаний в Украине урезали зарплаты во время карантина Во время правительственного карантина около половины украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%. В ближайшие месяцы 35% работодателей собираются уменьшать размер оплаты труда, а 65% планируют оставить существующий уровень оплаты труда.



Об этом свидетельствуют данные опроса компании KPMG.



По данным исследования, 8% компаний уже сократили персонал. Еще 21% работодателей планирует и дальше сокращать сотрудников. Остальные 71% компаний намерены сохранить естественную текучесть кадров.



Половина (55%) опрошенных респондентов отмечают, что размер расходов на персонал со всеми принятыми мерами не изменился. Почти 40% компаний сократили расходы на сотрудников. Еще 6% респондентов отмечают рост расходов на персонал.



Компании также адаптируют свои бизнес-процессы. 46% опрошенных компаний приостановили подбор персонала, 33% - временно приостановили процесс обучения.



В связи с карантинными мероприятиями 96% опрошенных компаний в Украине перевели своих сотрудников на удаленную работу. Только 4% указали, что специфика компании не предполагает удаленную работу. Половине компаний удалось перевести на удаленную работу более 75% сотрудников.



Опрос был проведен компанией KPMG в Украине в период с 4 до 12 мая 2020 года. В исследовании приняли участие более 50 компаний из различных отраслей. Более 50% участников являются компаниями с численностью сотрудников более 250 сотрудников.



МинПром



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