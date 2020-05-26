В Украине стало больше безработных Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. чел. по состоянию на вторник, за минувшую неделю зарегистрировано 19,6 тыс. безработных, свидетельствуют данные Государственной службы занятости Украины.



"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. чел., то за последнюю неделю - от 3 до 4 тыс.", - прокомментировали в ведомстве в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".



Год назад на 26 мая количество безработных было почти на 67%, или на 202 тыс. меньше, добавили в службе.



С начала карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировалось 236 тыс. безработных, что почти вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.



При этом начата выплата помощи по безработице с начала карантина 179,708 тыс. граждан.



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