Авиакомпании начинают подавать в суд на конкурентов

Ryanair обжалует германский пакет спасения Lufthansa в размере 9 млрд евро (9,9 млрд долл), сказал во вторник глава ирландского лоукостера Майкл О’Лири.
Германия в понедельник согласовала сделку о помощи Lufthansa, которая дает Берлину право вето в случае попытки враждебного поглощения компании.
В результате соглашения правительство получит 20-процентную долю флагманского перевозчика, которая в случае попытки поглощения может вырасти до 25% плюс одна акция. Помощь правительства позволит Lufthansa "участвовать в продажах ниже себестоимости" и усложнит конкуренцию для Ryanair, ее "дочки" Laudamotion, а также конкурирующей easyJet, заявил М.О’Лири.
"Ryanair обжалует этот свежий пример незаконной государственной помощи для Lufthansa, которая сильно деформирует конкуренцию", - добавил он.