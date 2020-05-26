Авиакомпании начинают подавать в суд на конкурентов Ryanair обжалует германский пакет спасения Lufthansa в размере 9 млрд евро (9,9 млрд долл), сказал во вторник глава ирландского лоукостера Майкл О’Лири.



Германия в понедельник согласовала сделку о помощи Lufthansa, которая дает Берлину право вето в случае попытки враждебного поглощения компании.



В результате соглашения правительство получит 20-процентную долю флагманского перевозчика, которая в случае попытки поглощения может вырасти до 25% плюс одна акция. Помощь правительства позволит Lufthansa "участвовать в продажах ниже себестоимости" и усложнит конкуренцию для Ryanair, ее "дочки" Laudamotion, а также конкурирующей easyJet, заявил М.О’Лири.



"Ryanair обжалует этот свежий пример незаконной государственной помощи для Lufthansa, которая сильно деформирует конкуренцию", - добавил он.



МинПром



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