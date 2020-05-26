В Укрметаллургпроме назвали причины падения производства в отечественном ГМК Результаты работы ГМК Украины за четыре месяца 2020 года свидетельствуют о тенденции к продолжению падения всех видов металлургического и коксохимического производства, что связано не только с пандемией COVID-19, но и с общей ситуацией, сложившейся на мировом рынке стали начиная с третьего квартала 2019 г. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



"Основные причины рекордного падения производства, помимо глобального карантина – усиление государственного протекционизма в традиционных для украинской металлургии странах экспорта, снижение цен и сокращение спроса на металлопродукцию, наличие избыточных мировых сталеплавильных мощностей производительностью порядка 440 млн тонн в год, а также "тарифный беспредел" со стороны национальных государственных монополистов (АТ "Укрзализныця", ГП "Администрация морских портов Украины", НАК "Нафтогаз")", - подчеркивается в сообщении.



В "Укрметаллургпроме" подчеркивают, что отечественная горно-металлургическая отрасль по-прежнему остается ведущей составляющей индустриального комплекса Украины, обеспечивающей порядка 27% валютных поступлений, 12% ВВП, более чем 30 млрд грн отчислений в бюджеты всех уровней (по итогам 2019 года) и около 700 тыс. рабочих мест (с учетом смежных отраслей).



"В период глобального кризиса украинская металлургия особо нуждается в государственной поддержке, в первую очередь, в обеспечении стабильного и благоприятного тарифного и налогового поля, предоставлении качественного сервиса со стороны государственных транспортных компаний, создании условий для расширения инвестиций в реальный сектор и связанного с этим процессом роста металлопотребления, а также защите интересов украинских экспортеров на внешних рынках", - отмечается в сообщении.



По уточненным данным ОП "Укрметаллургпром", в апреле 2020 г. произведено 1,39 млн тонн чугуна (75,7% относительно аналогичного периода 2019 г.), 1,34 млн тонн стали (69,1%), 1,3 млн тонн проката (79,4%).



В целом за первые четыре месяца 2020 года выплавка стали на украинских металлургических предприятиях снизилась на 10,6%, до 6,66 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство чугуна сократилось на 7,9%, до 6,49 млн тонн, а проката – на 3,4%, до 5,97 млн тонн.



По состоянию на 14 мая 2020 г., из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 16 из 21 доменных печей, 4 из 8 мартеновских печей, 11 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 15 из 16 машин непрерывного литья заготовки.



МинПром



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