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Автогаз продолжает неуклонно дорожать

26.05.20 14:14 , enkorr
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Розничные сети 26 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

WOG в среднем повысила цены на 10 коп./л, до 10,76 грн/л. ОККО подняла цены на 25 коп./л, до средних по сети 10,48 грн/л.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", Shell, KLO, Chipo, "Род-Ник", Mango и Motto повысили цены на 10–40 коп./л. UPG, "Параллель", "Авантаж 7" — на 20 коп./л. (см. табл.).

Средняя цена СУГ по Украине 26 мая составила 9,88 грн/л (+12 коп./л).

Как сообщалось, за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн/л.

По данным "Консалтинговой группы А-95", за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,5 грн/л).

Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

МинПром

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