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Укрзализныця обещает не менять цены на грузоперевозки в новом договоре

26.05.20 13:51 , Экономическая правда
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"Укрзализныця" имплементирует новый договор на перевозку грузов без изменений в стоимости услуг. Об этом сообщил и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий во время заседания рабочей группы по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве.

"Мы отработали все замечания рынка. Одним из таких был вопрос изменений в тарифах при введении нового договора. Сразу хочу сообщить, что введение нового договора не скажется на стоимости услуг, предоставляемых нашим клиентам", - рассказал Р.Веприцкий.

И.о. члена правления также сообщил, что "Укрзализныця" прислушалась к рынку и ввела порядок обращения клиентов по поводу изменений в договоре.

"Принципиальным был вопрос отсутствия возможности обжалования дополнительных изменений, которые вносит" Укрзализныця". После проведения консультаций были внесены правки, согласно которым появился порядок обращения клиентов по поводу любых изменений в договоре. То есть мы готовы и в дальнейшем обрабатывать все предложения и замечания, которые будут в будущем озвучиваться относящегося нового договора", - уточнил Р.Веприцкий.

Также и.о. члена правления рассказал, что "Укрзализныця" внедряет экономические стимулы для более эффективного использования собственных вагонов.

"С новым договором мы внедрим ряд клиентоориентированных мероприятий, которые станут стимулом для использования вагонов собственности Укрзализныци", - добавил Р.Веприцкий.

МинПром

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