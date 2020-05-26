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Инвесторы не хотят вкладываться в экономику Украины

26.05.20 13:26 , Укринформ
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За І квартал 2020 года в экономику Украины было привлечено около 76,91 млрд грн капитальных инвестиций, что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-март 2020 года составили около 76,91 млрд грн (на 29,0% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), из которых в промышленность было привлечено 30,57 млрд грн (на 30,7 % меньше); в строительство - 10,45 млрд грн (на 11,2% меньше); в сельское, лесное и рыбное хозяйство - 7,07 млрд грн (на 35,6% меньше); в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 6,54 млрд грн (на 27,0% меньше); в транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность - 4,61 млрд грн (на 55,3% меньше); в области информации и телекоммуникации - 4,46 млрд грн (на 16,8% больше); финансовую и страховую деятельность - 1,80 млрд грн (на 5,4% меньше); в операции с недвижимым имуществом - 4,06 млрд грн (на 28,6% меньше); в профессиональную, научную и техническую деятельность - 1,14 млрд грн (на 26,4% меньше).

Инвестиции в машины оборудование и инвентарь составляли 32,7% от общей суммы капитальных инвестиций в экономику Украины за I квартал 2020 года, в инженерные сооружения - 21,7%, в нежилые здания - 14,0%, в жилые здания - 13,6%, в транспортные средства - 9,0%, в программное обеспечение и базы данных - 2,3%, в права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии - 1,8% , в долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства - 1,1%, в землю - 0,4%, в другие материальные и нематериальные активы - 3,4%.

Почти три четверти капитальных инвестиций (73,2%), которые были привлечены в январе-марте 2020 года, составляли собственные средства предприятий и организаций, 7,6% - средства населения на строительство жилья, 7,1% - кредиты банков и другие займы , 4,9% - средства местных бюджетов, 2,5% - средства государственного бюджета, 0,7% - средства иностранных инвесторов, 4,0% - другие источники финансирования.

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.

МинПром

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