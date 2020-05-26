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Renault и Nissan отложили планы полного слияния

26.05.20 13:06
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Renault и Nissan отложили планы полного слияния, которого хотел бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон, и вместо этого будут восстанавливать проблемный альянс в попытке оправиться от пандемии коронавируса, сообщили Reuters пять высокопоставленных источников.

Nissan долгое время сопротивлялась предложениям Renault о полномасштабном слиянии, поскольку руководители считали, что французский автопроизводитель не платит свою справедливую долю за инженерные работы, проводимые в Японии. Это вызвало опасения о прекращении партнерства.

Сейчас, когда автопроизводители по всему миру страдают от пандемии, партнеры планируют перестроить альянс.

Оба автопроизводителя намерены объявить на этой неделе о среднесрочных планах реструктуризации, которые послужат мирным договором, призванным ослабить давнюю напряженность, сообщили Reuters пять человек, знакомых с ситуацией.

После дождя земля затвердевает”, - сказал один из высокопоставленных источников в Nissan, цитируя японскую пословицу, которая означает, что отношения становятся крепче после периода потрясений.

Все пять источников в альянсе, в который также входит Mitsubishi Motors Corp, говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены общаться со СМИ.

Nissan и Renault планируют значительную реструктуризацию и сокращение расходов, которые могут затронуть десятки тысяч рабочих мест, причем японская компания объявит о своих мерах 28 мая, а ее французский партнер, вероятно, на следующий день.

До этого 27 мая Mitsubishi, Nissan и Renault проведут совместную пресс-конференцию, в ходе которой, как ожидается, обозначат основы своего нового подхода к альянсу.

Источники сообщили, что компании вряд ли раскроют много деталей на мероприятиях этой недели, поскольку все еще работают над конкретными проектами.

Однако кризис обоих автопроизводителей ускорил реализацию усилий по разрешению разногласий, которые в течение пяти лет препятствовали сотрудничеству и совместному расходованию средств на разработку технологий и продуктов, сообщили источники.

МинПром

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