США могут потерять до трети сланцевой нефтедобычи Соединенным Штатам грозит потеря до трети сланцевой нефтедобычи из-за рекордного сокращения числа действующих буровых установок. Об этом сообщает angi со ссылкой на компанию ShaleProfile Analytics, передает enkorr.



Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой отрасли.



Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен. Их восстановление займет минимум несколько лет. Добыча сланцевой нефти в США в этом году может опуститься ниже 5 млн барр./сут. (б/с), у многих компаний потери составят 30–50% за год. При этом 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48%.



Ранее Министерство энергетики США прогнозировало объем добычи нефти в стране в начале 2021 года до уровня 13,5 млн б/с.



Власти США опасаются, что Китай начнет скупать испытывающие проблемы американские сланцевые компании. В условиях "беспрецедентного разрушения спроса, сверхнизких цен на энергоносители и катастрофической задолженности", они выглядят очевидной целью, отмечает аналитический ресурс OilPrice.



Большинство средних и малых производителей сланцевого сырья в стране оказались на грани банкротства, поскольку добыча нефти для них стала нерентабельной и не позволяет обслуживать взятые ранее кредиты.



Как сообщалось, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось до рекордно низкого уровня в 318 ед. Это падение началось в марте, отмечается в докладе нефтесервисной компании Baker Hughes.



МинПром



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