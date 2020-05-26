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EUROFER снова предложила изменить квоты на импорт стали

26.05.20 12:23 , МеталлТорг
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Европейская стальная ассоциация EUROFER еще раз предложила Европейской Комиссии (ЕК) снизить защитную квоту на стальной импорт. Об этом сообщает Yieh.com.

В EUROFER отметили, что европейская сталелитейная промышленность столкнулась с огромной экономической проблемой, подобных которой ранее не было, особенно из-за эпидемии COVID-19, что вызвало падение спроса на сталь примерно на 50%.

Кроме того, представители EUROFER сказали, что ЕС помог членам ассоциации и предоставил финансовые планы, которые выглядели хорошим способом решения проблемы, однако эти планы будут иметь эффект только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ассоциация считает, что импортные поставки стали из-за рубежа по-прежнему растут, поэтому необходимо снова запросить снижение защитной квоты, и эти неиспользованные квоты не следует разрешать переносить на более поздние кварталы.

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