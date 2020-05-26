EUROFER снова предложила изменить квоты на импорт стали

Европейская стальная ассоциация EUROFER еще раз предложила Европейской Комиссии (ЕК) снизить защитную квоту на стальной импорт. Об этом сообщает Yieh.com.
В EUROFER отметили, что европейская сталелитейная промышленность столкнулась с огромной экономической проблемой, подобных которой ранее не было, особенно из-за эпидемии COVID-19, что вызвало падение спроса на сталь примерно на 50%.
Кроме того, представители EUROFER сказали, что ЕС помог членам ассоциации и предоставил финансовые планы, которые выглядели хорошим способом решения проблемы, однако эти планы будут иметь эффект только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Ассоциация считает, что импортные поставки стали из-за рубежа по-прежнему растут, поэтому необходимо снова запросить снижение защитной квоты, и эти неиспользованные квоты не следует разрешать переносить на более поздние кварталы.