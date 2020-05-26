Украинские электросети изношены на 70% Общая протяженность автомобильных дорог в Украине составляет 170 тыс. км. Инфраструктура электрических сетей в 5 раз больше – 850 тыс. км, при этом степень ее износа в среднем по Украине - 70%. Об этом генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх рассказал в рамках онлайн-дискуссии КМЭФ о будущем энергорынка.



"Для обновления инфраструктуры важна сама позиция государства. Само признание необходимости инвестиций в инфраструктуру, как в случае с дорогами – это уже шаг навстречу. Государство должно сказать, что инвестиции в электросети – это тоже инвестиции для страны", – заявил И.Гелюх.



По его словам, такой подход будет стимулировать машиностроение, даст рабочие места и много других возможностей для таких сфер бизнеса, как строительство и производство оборудования.



"Второй шаг – это правильное регулирование отрасли. Во всех государствах во всем мире создаются параметры, которые должны быть интересны инвесторам. После создания параметров регулирования начнутся инвестиции и развитие. Это могут быть как украинские, так и зарубежные инвестиции", – подчеркнул И.Гелюх. По его мнению, тот проект, который сейчас опубликован Регулятором – не делает отрасль интересной для инвесторов. С ним не интересна приватизация государственных компаний по рыночным ценам. Поэтому важна позиция государства по регулированию.



Эксперт почеркнул, что современные сети – это цифровые сети, "умные" сети, это сети, которые дают возможность автоматически управлять ими.



"Третий шаг – это видение стратегии обновления сетей. Порядка 60-65% инвестиций должно вкладываться в обновление существующих активов: замена линий электропередач, вклад в оборудование, подстанции. 40% инвестиций нужно направить в современные системы автоматизации и диджитализации, чтобы сделать сети "умными" и менее зависимыми от человеческого фактора", – дал экспертную оценку И.Гелюх.



Такие сети будут более надежными, дешевыми в эксплуатации, будут справляться с большим количеством участников рынка и, как следствие, удешевлять стоимость передачи электроэнергии.



"Это три ключевых вектора, которые дадут возможность реализовать развитие инфраструктуры сетей в стране и, как следствие, в целом экономики", – резюмировал И.Гелюх.



МинПром



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