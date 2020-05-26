В первом квартале EBITDA Металлоинвеста снизилась на 27% EBITDA "Металлоинвеста" в 1-м квартале сократилась на 27% к аналогичному периоду прошлого года, до 534 млн долл, сообщила компания.



Снижение было обусловлено в первую очередь негативной динамикой EBITDA горнорудного сегмента (-26,5% г/г) на фоне снижения цен на железорудную продукцию.



В сравнении с 4-м кварталом показатель EBITDA "Металлоинвеста" вырос на 34%. Рентабельность EBITDA составила 34,8% против 39,3% за 1-й квартал 2019 года.

Выручка упала на 17% г/г, до 1,54 млрд долл, в основном из-за снижения цен реализации окатышей и стальной продукции.



Себестоимость производства за отчетный период снизилась на 5%, до $806 млн, коммерческие, общие и административные расходы - на 22%, до $254 млн. Доля коммерческих, общих и административных расходов в выручке сократилась до 16,5% против 17,6% годом ранее.



Чистая прибыль "Металлоинвеста" за 1-й квартал составила 83 млн долл. против 539 млн долл. годом ранее (сокращение объясняется отрицательной курсовой разницей по финансовой деятельности).



Общий долг компании на конец отчетного периода составил 3,77 млрд долл., снизившись на 7% с начала года. Чистый долг компании снизился на 10%, до 3,38 млрд долл. Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 1,46x против 1,49x по итогам 2019 года.



На капзатраты компания в I квартале направила $84 млн (-4,5% г/г).



"Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудного сырья в РФ и СНГ. Единственным акционером компании является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).



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