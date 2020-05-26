Для поддержки бизнеса разработано 35 инициатив Межведомственная рабочая группа по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса определила перечень из 35 инициатив - вскоре документ передадут в Кабмин. Об этом сообщает "Правительственный портал".



Отмечается, что из 35 инициатив рабочая группа выделила топ-10 приоритетных.



"Все инициативы разделены на 4 главных блока поддержки украинского бизнеса. Это улучшение доступа к ресурсам, доступ к рынкам, дерегулирование и инфраструктура поддержки бизнеса. Половина инициатив из топ-10 относятся к дерегуляционному блоку - это самый быстрый и действенный путь помощи бизнесу", - заявил заместитель министра экономики Дмитрий Романович.



"Доступ к финансам, доступность кредитования требует такого инструмента, как государственные портфельные гарантии. Их запуск возможен после изменений в бюджетный кодекс и бюджет Украины. Соответствующие законопроекты дорабатываются Министерством финансов совместно с профильным комитетом ВР и Минэкономики", - добавил он.



МинПром



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