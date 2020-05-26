ArcelorMittal может отказаться от работы в Италии По данным итальянских СМИ, транснациональная металлургическая корпорация ArcelorMittal может принять решение о выходе из своих итальянских активов.



В соответствии с соглашением, подписанным в начале текущего года с правительством страны, корпорация имеет право отказаться от них до ноября.



В настоящее время ArcelorMittal поддерживает минимальный уровень загрузки мощностей своих итальянских предприятий. Металлургический комбинат ArcelorMittal Italia (бывший Ilva) не останавливался во время карантина, но сейчас на нем функционируют только две доменные печи из четырех, выплавка стали сократилась до около 7,5 тыс. т в день по сравнению с более 12,3 млн т в начале текущего года, а большая часть прокатных мощностей простаивает.



Также у ArcelorMittal есть в Италии два предприятия по производству листового проката с покрытиями. Однако все четыре их линии цинкования совокупной мощностью 1,8 млн т в год временно остановлены, а линия по производству жести на 200 тыс. т в год на заводе в Генуе работает с 65%-ной загрузкой.



Действия ArcelorMittal вызывают большую обеспокоенность у итальянских профсоюзов. На двух прокатных предприятиях уже началась забастовка, так как из 1000 их сотрудников 800 находятся в неоплачиваемом отпуске, а на ArcelorMittal Italia, где таковых порядка 6 тыс. из 8 тыс. человек персонала, она может начаться в ближайшее время.



МинПром



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