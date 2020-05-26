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В США предложили восстановить 10%-ную пошлину на канадский алюминий

26.05.20 11:19 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская American Primary Aluminum Association (APAA), представляющая интересы производителей первичного алюминия Century Aluminum и Magnitude 7 Metals, выступила с заявлением, в котором потребовала восстановить действие 10%-ных защитных тарифов на импорт канадского алюминия.

Как заявляет генеральный директор APAA Майк Даффи, после освобождения Канады от этих тарифов в мае 2019 г. поставки алюминия из этой страны резко увеличились и достигли уже в июле 230 тыс. т, почти в два раза больше, чем 119 тыс. т в мае.

В дальнейшем, по его словам, канадское правительство оказало незаконную поддержку отрасли, когда помогло завершить длительный трудовой конфликт на заводе Becancour, который, кстати, принадлежит американской компании Alcoa. Предприятие возобновило работу в конце июля 2019 г. после полуторалетнего локаута, что также привело к расширению поставок канадского алюминия в США.

Согласно заявлению APAA, недобросовестная конкуренция со стороны Канады наносит ущерб американским производителям и ведет к потере рабочих мест. Так, корпорация Alcoa в апреле текущего года сообщила, что закроет алюминиевый завод Intalco в штате Вашингтон.

В то же время, другое отраслевое объединение, Aluminum Association, выражающее интересы производителей алюминиевой продукции, высказалось категорически против инициативы APAA.

По словам руководителя ассоциации Тома Доббинса, мощности американских производителей первичного алюминия даже при их полной загрузке недостаточны для удовлетворения потребностей рынка. И лучше импортировать металл из Канады, чем из Китая.

К тому же, как заявляет Aluminum Association, в первом квартале 2020 г. поставки канадского алюминия в США составляли, в среднем, 186,4 тыс. т в месяц, что меньше, чем среднемесячный показатель за 2015-2017 гг. Правда, Доббинс умалчивает здесь о том, что во второй половине 2019 г. объем импорта был выше, да и потребности американской экономики в алюминии тогда были побольше.

МинПром

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