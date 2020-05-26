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Цены на нефть растут второй день подряд

26.05.20 10:32
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Цены на нефть выросли во вторник, чему способствовала растущая вера рынков в то, что производители будут придерживаться обязательств о сокращении производства нефти, в то время как спрос восстанавливается в связи с тем, что все больше автомобилей возвращается на дороги по мере того, как по всему миру ослабляются карантинные меры, передает Reuters.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI выросли на 3,37% до 34,37 долл. за баррель к 7.19 по киевскому времени, вблизи внутридневного максимума в 34,33 долл.

В понедельник в связи с Днем памяти в США сделки не совершались.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,1% до 36,27 долл., после роста на 1,1% в понедельник.

Рынок получил поддержку на фоне комментариев из России, сообщившей о том, что добыча нефти упала почти до целевого уровня на май и июнь в 8,5 миллиона баррелей в сутки в рамках сделки о сокращении производства ОПЕК+.

"Определенно есть ощущение, что эти сокращения прошли так хорошо, как можно было ожидать", - сказал Дэниел Хайнс, старший специалист по стратегии в области сырьевых товаров в Australia and New Zealand Banking Group.

Страны ОПЕК+ вновь встретятся в начале июня, чтобы обсудить продолжение сокращений для оказания поддержки ценам, которые все еще в минусе примерно на 45% с начала года. Крупные производители в апреле договорились о сокращении объемов производства почти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне.

Американские энергетические компании снизили число нефтяных буровых установок до исторического минимума третью неделю кряду в рамках сокращения расходов на фоне обвала цен на нефть из-за пандемии коронавируса.

МинПром

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