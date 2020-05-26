Госдолг Украины вырос на 1 млрд долл. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2020 года составил 2 196,36 млрд грн или 81,43 млрд долларов. Минфин за месяц смог привлечь только 9,8 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.



По данным Минфина, в течение апреля 2020 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 59,19 млрд грн (2,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 1,05 млрд долл. (1,3%).



Министерством финансов были проведены выплаты 9,9 млрд грн по погашению государственного долга и 9 млрд грн по обслуживанию. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически был проведено только один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд грн.



По состоянию на 30 апреля внешний долг составил 1 328,84 млрд грн (60,50% от общей суммы долга) или 49,27 млрд долл., внутренний долг - 867,52 млрд грн (39,50%) или 32,16 млрд долл.



Государственный долг Украины составлял 1 934,89 млрд грн (88,09% от общей суммы долга) или 71,74 млрд долл. Гарантированный государством долг Украины составлял 261,47 млрд грн (11,90%) или 9,69 млрд долл.



МинПром



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