Ж/д сообщение в Украине откроется уже на этой неделе

Железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе. Хотя Кабмин принял решение о возобновлении работы ж/д сообщения с 1 июня.



Об этом заявил сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Сниданку с 1+1".



Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты, на которых цены поднимать не будут. Впрочем, все равно они подорожают из-за горячей летней поры.



Запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, потом поезда дальнего следования - скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг страны, но также поезда поедут за границу.



Впрочем, в областях, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта, поезда тоже не будут ездить.



"Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - подчеркнул В.Криклий.



Как известно, Кабмин ввел с 22 мая адаптивный карантин сроком на один месяц.



МинПром





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