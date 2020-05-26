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Металлурги Европы не планируют наращивать выпуск стали

26.05.20 10:45 , Металлоснабжение и сбыт
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Европейские металлургические компании пока не планируют увеличивать производство стальной продукции вследствие отсутствия перспектив для существенного улучшения спроса в ближайшем будущем, сообщает S&P Global Platts.

По данным Platts, в Италии средний уровень загрузки мощностей по производству стали остается на уровне 40-50%. Германские компании Thyssenkrupp и Salzgitter планируют сохранить действующие сокращения производства, как минимум, на июнь. Некоторые мощности, остановленные в начале кризиса, в частности, в Польше и Испании, вероятно, не вернутся в строй в ближайшие несколько месяцев.

Как отмечает Филип Прайс, консультант онлайновой товарной биржи Fetch.AI’s Mettalex, европейские металлургические компании совершенно правильно проводят осторожную политику, опасаясь возникновения избытка предложения стальной продукции на региональном рынке. Из-за коронавируса дефицит бюджета во многих странах ЕС достиг рекордного значения. Вследствие этого у правительств будут ограниченные возможности для стимулирования спроса на стальную продукцию в обозримом будущем.

Согласно оценкам региональной металлургической ассоциации Eurofer, спрос быстрее будет восстанавливаться в строительном секторе, тогда как автомобилестроение, второй по величине потребитель стали в Европе, будет еще долго находиться в глубокой депрессии.

МинПром

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