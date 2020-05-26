Евросоюз предоставит бизнесу кредиты на 200 млрд евро Страны Евросоюза в понедельник, 25 мая, согласовали детали программы кредитов Европейского инвестиционного банка (EIB) для предприятий в свете кризиса, вызванного влиянием распространения коронавируса SARS-CoV-2 на экономику. Об этом сообщает DW.



Программа объемом 200 млрд евро нацелена прежде всего на поддержку малого и среднего бизнеса. Ожидается, что руководство EIB официально одобрит ее 26 мая.



Министры финансов стран-членов ЕС в начале апреля пришли к единой позиции по пакету мер финансовой помощи из трех частей. Помимо кредитов EIB, до 240 млрд евро в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM) будут предоставлены государствам, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии COVID-19. Кроме того, до 100 млрд евро будет выделено на предложенную Еврокомиссией программу SURE для обеспечения перевода сотрудников предприятий в режим неполной занятости.



"Это инвестиция, от которой все окажутся в выигрыше", - подчеркнул глава Еврогруппы Мариу Сентену. По его словам, согласовать все части пакета мероприятий удалось в рекордные сроки.



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