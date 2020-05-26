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Китай задумался об увеличении добычи руды

26.05.20 10:10 , Металлоснабжение и сбыт
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На заседании Народного политического консультативного совета Китая, который проходит в настоящее время в Пекине, представители Национальной металлургической ассоциации CISA и ведущих сталелитейных компаний страны призвали улучшить самообеспечение отрасли железорудным сырьем.

Китай является крупнейшим в мире производителем стали и потребителем железорудного сырья. По официальным данным, в 2019 г. китайские металлурги использовали 1,225 млрд т руды в пересчете на 62%-ный концентрат. Однако при этом они импортировали около 1,07 млрд. т.

По словам Хэ Вэньбо, председателя CISA, необходимо стремиться к тому, чтобы на долю национального производства приходилось не менее 20% поставок железной руды для китайских компаний. Для финансирования таких проектов он предложил использовать поступления от взимания НДС на импортную руду. По данным CISA, в прошлом году объем таких поступлений составил около 90 млрд юаней (12,6 млрд долл.).

Хэ Вэньбо также предложил, чтобы китайским компаниям, занимающимся разработкой железорудных месторождений, предоставлялись налоговые льготы. По его мнению, нужно также активно продвигать зарубежные проекты, в частности, в африканских странах.

МинПром

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