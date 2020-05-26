Газпром резко снизил транзит газа через Польшу Объемы транзита российского газа по газопроводу Ямал—Европа после окончания долгосрочного контракта с Польшей 17 мая стремятся к нулю, следует из данных польского газотранспортного оператора Gaz System, пишет газета "Коммерсант".



Так, 24 мая в точке входа Кондратки на границе с Белоруссией прокачка упала сразу до 17,3 млн кубометров в сутки (18% от пропускной способности). 25 мая цифра, вероятно, будет еще ниже исходя из того, что на суточном аукционе было выбрано лишь 10% от мощности трубы.



Система аукционов с различными сроками бронирования мощности заменила истекший 25-летний контракт на транзит газа через Польшу. С 17 мая по 1 июля аукционы на доступ к трубе проходят в ежедневном режиме, при этом "Газпром" уже забронировал до 80% мощности трубы в третьем квартале. А 6 июля польский газотранспортный оператор Gaz System проведет отбор сразу на год — с октября 2020 года по сентябрь 2021 года.



Как отмечает издание, новая система взаимоотношений с Польшей позволит "Газпрому" в этот короткий промежуток времени — до 1 июля — платить только за тот объем мощности, который нужен компании в конкретный день. Это позволит компании увеличить загрузку "Северного потока" и украинского маршрута, мощности которых уже оплачены, и снизить свои издержки на фоне падения спроса на газ в Европе из-за пандемии коронавируса и заполнения европейских газовых хранилищ.



Так, в мае до предельного уровня — в 194 млн кубометров в сутки — выросла загрузка "Северного потока", 15 мая уровень прокачки доходил до 200,2 млн кубометров. Эти показатели в среднем на 14% выше прошлогоднего майского объема загрузки трубы. Среднесуточный транзит газа через Украину в мае составляет 150 млн кубометров, притом что "Газпром" оплачивает мощности на 178 млн кубометров в сутки вне зависимости от их фактического использования.



МинПром



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