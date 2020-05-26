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Thyssenkrupp задумалась о продаже итальянского завода

26.05.20 08:56 , Металлоснабжение с сбыт
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Германская корпорация Thyssenkrupp рассматривает вопрос о продаже своего итальянского подразделения по производству нержавеющей стали Acciai Speciali Terni (AST) либо создания на базе этого актива совместного предприятия.

Как ранее признала генеральный директор Thyssenkrupp Мартина Мерц, корпорация не исключает продажи всего своего металлургического подразделения. Но в отношении ряда отельных активов сейчас рассматриваются варианты дезинвестиций.

По ее словам, в корпорации сейчас есть направления бизнеса, по которым нет перспектив успешного развития. Thyssenkrupp проходит трансформацию, в результате которой компания может стать меньше, но более сильной и эффективной.

В число таких проблемных активов для Thyssenkrupp входит и итальянский завод по производству нержавеющей стали. Он будет выставляться на продажу вместе со своим сбытовым подразделением. Также в список проблемных бизнесов внесен выпуск некоторых автокомпонентов.

МинПром

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