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Отмена карантина пока не привела к росту потребления э/э

26.05.20 08:09
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В Украине пока не произошел ощутимый рост потребления электроэнергии вследствие ослабления карантинных мероприятий. Уровень потребления электроэнергии остается на 4% ниже, чем на это время в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ПрАО НЭК "Укрэнерго".

"Второй этап ослабления карантина в отдельных областях с 22 мая пока не вызвал ощутимый рост электропотребления. На прошлой неделе, 18-24 мая, среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось только на 0,2% до 348,4 млн кВт-ч по сравнению с предыдущей неделей. Но это на 4% меньше уровня за аналогичный период в прошлом году (358 млн кВт-ч)", — говорится в сообщении.

При этом в выходные, 23-24 мая, среднее потребление осталось близким к уровню в выходные на предыдущей неделе — 328 млн кВт-ч, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"В течение последней недели суточные объемы нераспроданной конечному потребителю электроэнергии в среднем составляли около 40 млн кВт-ч. Эти объемы были реализованы на балансирующем рынке тем его участникам (производителям), которые в соответствии с Правилами рынка подавали заявки на разгрузку (то есть, соглашались перепродать своим покупателям/потребителям чужую электроэнергию вместо того, чтобы производить свою)", — заявили в Укрэнерго.

Суммарная нагрузка АЭС с 18 по 24 мая продолжала сохраняться на том же уровне, что и на предыдущей неделе — 7,3-7,4 ГВт.

По состоянию на 24 мая, в работе, как и на предыдущей неделе, находились 10 энергоблоков АЭС, еще 4 энергоблока были отключены для проведения ремонтных работ и 1 — выведен в резерв, добавили в Укрэнерго.

МинПром

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