За январь-март 2020 Украина импортировала газа на 415 млн долл. Украина в январе-марте 2020 года импортировала 2,43 млрд кубометров природного газа на общую сумму 414,63 млн долл., в том числе в марте – 1,15 млрд кубометров на 180,41 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.



Таким образом, в марте 2020 года средняя цена импортированного страной газа составила 157,4 долл. за тыс. кубометров, что на 9,4% меньше, чем в феврале 2020 года (173,8 долл.).



Контрагентами за три месяца выступили компании из Швейцарии – 1,01 млрд кубометров на 142,13 млн долл., Германии – 881,64 млн куб. газа на 194,5 млн долл., Польши – 149,34 млн куб. м на 22,03 млн долл., Словакии – 125,17 млн куб. м на 17,7 млн долл. Великобритании – 91,42 млн куб. м на 12,43 млн долл., Австрии – 83,59 млн куб. м на 14,06 млн долл, Венгрии – 31,46 млн куб. м на 4,21 млн долл, Чехии – 30,89 млн куб. м на 4,09 млн долл., Франции – 25,42 млн куб. м на 3,5 млн долл.



Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.



Как сообщалось, по данным Госстата, Украина в 2019 году импортировала 11,66 млрд куб. м природного газа на общую сумму 2,31 млрд долл, по сравнению с 10,39 млрд куб. м на общую сумму 3,12 млрд долл. в 2018 году.



МинПром



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