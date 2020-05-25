Предприятия Украины ушли в минус

Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка. За первый квартал прошлого года предприятия показали 111,1 млрд грн прибыли. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 199,9 млрд грн, что на 31,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года, однако допущено убытков на сумму 204,8 млрд грн, что на 395,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Доля убыточных предприятий за январь-март 2020 года составила 40,8% (за январь-март 2019 года - 27,2%).



Как сообщалось, в январе-апреле 2020 года прибыль украинских банков составила 25,208 млрд грн, что на 39,2% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн).



Напомним, по данным опроса НБУ, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8).



МинПром





Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...