Долги Гарантированного покупателя энергии могут достичь 32 млрд грн

По прогнозам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2020 году дефицит ГП "Гарантированный покупатель" может достигнуть 32 млрд грн.



Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью изданию "Бизнес.Цензор".



"В 2020 году мы видим дефицит ГарПока (ГП "Гарантированный покупатель" - ред.) на уровне 32 млрд грн для компенсации "зеленого" тарифа. С этой цифрой нужно что-то делать", - сказал В.Тарасюк.



По его словам, окончательное решение проблемы "зеленого" тарифа зависит от того, насколько страна готова урезать его выплаты. На такую сумму, по словам руководителя Комиссии НЭК "Укрэнерго" сможет не повышать тариф для промышленных потребителей или цену электроэнергии для населения. НКРЭКУ предложило свои наработки относительно этого пакетного решения.



"Мы просчитали и предложили разные варианты, но решение должно принять политическое руководство страны", - добавил В.Тарасюк.



Как сообщалось, в этом году правительство не собирается менять стоимость электроэнергии для населения.



МинПром





Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...