Пошлины на импорт дизтоплива вызовут повышение цен на АЗС Введение пошлины на импортируемое дизтопливо приведет к росту цен для потребителей. Об этом в комментариях журналистам заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова, передает РБК-Украина.



"Введение пошлин, по экспертным оценкам, безусловно, приведет к увеличению розничных цен для конечных потребителей. Поскольку пошлины лягут в себестоимость готовых нефтепродуктов, соответственно, будут увеличивать розничную цену для конечных потребителей", - сказала Н.Привалова.



По словам эксперта, введение пошлины приведет к росту цен на нефтепродукты как импортируемые, так и отечественного производства.



"При введении импортных пошлин это увеличивает себестоимость импортного ресурса. Соответственно, цена в рознице увеличится. Что будет происходить с ценовой политикой национального производителя? Он тоже будет иметь возможность увеличить цену для конечного потребителя. Безусловно, можно говорить о том, что произойдет увеличение цен на нефтепродукты, как национального производства, так и импортируемые в Украину из других стран", - объяснила Н.Привалова.



Напомним, в декабре 2019 "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.



В пятницу, 29 мая Межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе, с резкой критикой комиссии выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. По его информации, в министерстве считают, что для введения пошлин нет достаточных полномочий.



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