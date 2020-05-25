Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Пошлины на импорт дизтоплива вызовут повышение цен на АЗС

25.05.20 16:05 , РБК Украина
печать
размер текста:

Введение пошлины на импортируемое дизтопливо приведет к росту цен для потребителей. Об этом в комментариях журналистам заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова, передает РБК-Украина.

"Введение пошлин, по экспертным оценкам, безусловно, приведет к увеличению розничных цен для конечных потребителей. Поскольку пошлины лягут в себестоимость готовых нефтепродуктов, соответственно, будут увеличивать розничную цену для конечных потребителей", - сказала Н.Привалова.

По словам эксперта, введение пошлины приведет к росту цен на нефтепродукты как импортируемые, так и отечественного производства.

"При введении импортных пошлин это увеличивает себестоимость импортного ресурса. Соответственно, цена в рознице увеличится. Что будет происходить с ценовой политикой национального производителя? Он тоже будет иметь возможность увеличить цену для конечного потребителя. Безусловно, можно говорить о том, что произойдет увеличение цен на нефтепродукты, как национального производства, так и импортируемые в Украину из других стран", - объяснила Н.Привалова.

Напомним, в декабре 2019 "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.

В пятницу, 29 мая Межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе, с резкой критикой комиссии выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. По его информации, в министерстве считают, что для введения пошлин нет достаточных полномочий.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:05
Предприятия Украины ушли в минус
16:47
Украинцы залезли в долги во время карантина
16:41
По трубе Ямал-Европа почти прекратился транзит газа
16:22
Долги Гарантированного покупателя энергии могут достичь 32 млрд грн
15:48
Минэкономики разъяснило порядок проверок во время карантина
15:32
Грузия назвал условие для нормализации отношений с Украиной
15:17
ММК занял третье место в рейтинге металлургических компаний мира
15:02
ДМЗ возобновит работу после 7 месяцев простоя
14:40
Раде предлагают принять закон о детенизации рынка металлургического сырья
14:14
Акции Ferrexpo дорожают на фоне роста цен на железную руду
14:08
Действие ряда положений скандального законопроекта 1210 могут перенести
13:49
Спотовые цены на газ в ЕС могут опуститься до минусовых значений
13:26
Меморандум с представителями зеленой энергетики согласован почти полностью
13:10
Спотовые цены на руду в Китае приблизились к отметке 100 долл/тонну
13:04
Китаю уже не хватает металлолома
12:48
Кабмин хочет усилить промышленный блок и создать аграрное министерство
12:32
Переводы в Украину упадут в 2020 на 2 млрд долл. – НБУ
12:27
Шмыгаль отправит дипломатов продвигать украинский экспорт
12:20
Химики против отмены ограничений на импорт российских удобрений
12:01
Саботаж нового энергобаланса приведет к утрате энергетической независимости - мнение
22.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!