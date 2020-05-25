Минэкономики разъяснило порядок проверок во время карантина

Во время карантина мораторий распространяется на проверки в сфере государственного надзора хозяйственной деятельности, впрочем, проверки осуществляются в сферах, которые не подпадают под мораторий.
Об этом говорится в разъяснении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минэкономики.
"В Украине насчитывается минимум две большие категории проверок... Первая категория, на которую есть мораторий во время карантина, - это т. н. государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности. Он идентифицируется по сферам контроля, а не по органам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, например, у Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей около 15 сфер контроля, и одни из них подпадают под действие моратория (например, защита растений), другие - нет (например, отдельно выделенное государственное регулирование цен). Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и т.д. (всего более 80 сфер). В министерстве уточняют, что эти виды контроля регулируются Законом Украины №877 от 5 апреля 2007 "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".
Этим же законом установлены все базовые правила проведения проверок, а также именно для этого вида контроля распространяется действие интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) - так называемый Инспекционный портал. На нем для таких проверок публикуются планы, результаты, отчеты о выполнении планов.
В Минэкономики подчеркивают, что есть вторая категория проверок, осуществляемых в сферах: валютного контроля, налогового контроля, таможенного контроля, государственного экспортного контроля (кроме некоторых вопросов космической деятельности), контроля за соблюдением бюджетного законодательства, банковского надзора, государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, государственного надзора (контроля) в области телевидения и радиовещания, государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг и государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции. Эти сферы не подпадают под действие закона №877.
В ведомстве отметили, что контроль непищевой продукции осуществляют 7 органов в соответствии с перечнем видов продукции, подлежащей контролю. Все они, с одной стороны, находятся под мораторием для большинства из их сфер контроля, но могут осуществлять любые проверки в части рыночного надзора.
Таким образом, в министерстве обращают внимание на три важных вывода о проверках: проверки во время карантина возможны, проверки второй категории не подпадают под мораторий (за исключением налоговых, запрещенных отдельно), проверки второй категории не отображаются на Инспекционном портале.