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Грузия назвал условие для нормализации отношений с Украиной

25.05.20 15:32 , РБК Украина
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Грузия ждет от Украины шагов для нормализации отношений после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ. После этого будет принято решение о возвращении посла. Об этом сообщает грузинское издание interpressnews.

Сообщается, что сегодня посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прибыл на первые консультации в МИД Грузии после отзыва из Киева. В ведомстве подчеркнули, что вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства.

В то же время грузинская сторона выдвинула условие для нормализации отношений.

"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.

Напомним, что после назначения М.Саакашвили правительство Грузии отозвало посла для консультаций.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нормальной реакцию Тбилиси на назначение М.Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ в Украине.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский считает такой шаг ошибкой.

МинПром

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