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ММК занял третье место в рейтинге металлургических компаний мира

25.05.20 15:17 , Металлоснабжение и сбыт
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Магнитогорский металлургический комбинат занял третье место в рейтинге Value Creators 2020, опубликованном международной консалтинговой компанией BCG. Рейтинг оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет (с 2015 по 2019 годы). Среди российских металлургических компаний ММК – лидер с показателем 42% ТSR.

Уровень TSR (total shareholder return) оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период, в случае рейтинга BCG – 5 лет. Это важный показатель для инвесторов, так как явно отражает совокупную финансовую выгоду для акционеров компании. TSR ММК за 2015-2019 годы составил 42%, это высший показатель среди металлургических компаний России, третье место среди всех российских компаний и третье место среди металлургических компаний мира.

Рейтинг Value Creators 2020 подготовлен BCG, одной из крупнейших консалтинговых компаний мира с глобальной сетью из более чем 90 офисов в 50 государствах, на основе результатов анализа показателей TSR по 2327 компаниям из разных стран мира за период с 2015 по 2019 год.

Оценивая высокое положение российских металлургов, в том числе ММК, в рейтинге Value Creators, партнер и управляющий директор BCG Дмитрий Головинский отметил, что оно неудивительно: "Крупнейшие российские горнодобывающие и металлургические компании уже много лет непрерывно работают над эффективностью и запустили большие оптимизационные программы".

МинПром

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