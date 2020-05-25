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Раде предлагают принять закон о детенизации рынка металлургического сырья

25.05.20 14:40 , Укринформ
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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту принять в целом законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)". Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести ряд изменений в действующие нормативно-правовые акты, что обеспечит упрощение ведения хозяйственной деятельности в этой сфере. Подавляющее большинство положений законопроекта направлено на либерализацию условий осуществления деятельности субъектов хозяйствования и снятие неэффективных регуляторных ограничений.

Как отмечает Информуправление Аппарата ВР, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский проинформировал, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению поступили предложения от Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады, которые в основном носят технический характер. В частности, одна из поправок касается сроков вступления в силу и вступления в силу данным законопроектом. Так, предлагается, что закон вступит в силу через три месяца после опубликования, и еще через три месяца вступят в силу статьи, которые нуждаются в отсрочке из-за необходимости разработки подзаконных актов.

Кроме того, на заседании был рассмотрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования" (№2234) и, по просьбе авторов законопроекта, было принято решение рекомендовать Верховной Раде направить его на доработку субъекту законодательной инициативы.

МинПром

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