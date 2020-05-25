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Акции Ferrexpo дорожают на фоне роста цен на железную руду

25.05.20 14:14
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Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) на фоне роста цен на железную руду на мировом рынке продолжили рост 3-ю неделю подряд и с 18 по 22 мая выросли на 8,3%, или на 0,1245 фунта стерлингов за акцию до 1,6165 фунта стерлингов/акция.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 18 мая акции компании котировались на уровне 1,492 фунта стерлингов, после чего 19 мая котировки акций повысились до 1,55 фунта стерлингов, 20 мая они повысились до 1,616 фунта стерлингов, а 21 мая - до 1,641 фунта стерлингов, при этом 22 мая котировки акций снизились до 1,6165 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании повысились на 0,5% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов), а с начала мая - на 22,8% (1,316 фунта стерлингов котировки акций 1 мая).

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн. В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo увеличила прибыль на 20,3%, или на 68,072 млн долларов до 403,293 млн долларов, увеличив выручку на 18,3%, или на 232,694 млн долларов до 1 506,724 млн долларов.

МинПром

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